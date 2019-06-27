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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 12,8 milyon varil (yüzde 2,7)...

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 12,8 milyon varil (yüzde 2,7) azalarak 469,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil azalış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,4) azalarak 232,2 milyon varile düştü. Benzin stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil azalmıştı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 92 bin varil düştü. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 8 bin varil artış gösterirken, diğer eyaletlerde ise yaklaşık toplam 100 bin varil düşüş kaydetti. Böylece 15-21 Haziran haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 812 bin varil düşüşle 6,65 milyon varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 348 bin varil artışla 3,77 milyon varile yükseldi.

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