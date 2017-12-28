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ABD'nin ham petrol stokları ve üretimi azaldı

- EIA raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretimi de önceki haftaya göre, günlük ortalama 35 bin varil düştü

ABD'nin ham petrol stokları ve üretimi azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları 22 Aralık haftasında 4,6 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 431,9 milyon varile indi. Piyasaların stoklara ilişkin beklentisi 3,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Raporda, genel petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarının ise geçen hafta 100 bin varillik sınırlı artışla 663,4 milyon varile yükseldiği kaydedildi.

EIA, ABD'nin haftalık benzin stoklarının 0,6 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 228,4 milyon varile yükseldiğini de bildirdi. Piyasalar benzin stoklarının 1,2 milyon varil artmasını bekliyordu.

- Ham petrol üretiminde artış sürüyor

EIA raporunda ayrıca ülkenin ham petrol üretiminin bir önceki haftaya göre günlük ortalama 35 bin varil azalarak 9,75 milyon varile gerilediği ifade edildi.

Ülkenin ham petrol ihracatı ise söz konusu haftada, bir önceki haftaya kıyasla günlük 648 bin varil azalarak 1,21 milyon varile indi. Aynı dönemde, ham petrol ithalatı da günlük 159 bin varil artarak yaklaşık 8 milyon varile yükseldi.

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