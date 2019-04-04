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ABD'nin ham petrol üretimi arttı

- ABD'de günlük ham petrol üretimi 12,2 milyon varile yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi arttı
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ANKARA (AA) - ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,2 milyon varil oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 1,6 (7,2 milyon varil) artışla 449,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 425 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,8 milyon varil (yüzde 0,7) düşüşle 236,8 milyon varile geriledi.

- Petrol ithalatı arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 223 bin varil artışla 6,76 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 163 bin varil düşüşle 2,7 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Böylece, 22-29 Mart haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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