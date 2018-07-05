Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Necati Selim Trabzon Mavi Marmara Amsterdam
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

ABD'nin ham petrol üretimi şubattan bu yana ilk defa düştü

- Ülkenin ham petrol üretimi 10-16 Şubat döneminden bu yana ilk defa düşüş gösterdi

ABD'nin ham petrol üretimi şubattan bu yana ilk defa düştü

NEW YORK (AA) - ABD'nin ham petrol üretimi şubat ayından bu yana ilk defa düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün yayımlanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 45 bin varil düşüşle 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkenin Alaska eyaletinde ham petrol üretimi günlük ortalama 45 bin varil azalışla 447 binden 402 bin varile kadar gerilirken, ABD'nin diğer eyaletlerinde ham petrol üretimi değişmedi.

Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 10-16 Şubat döneminden bu yana ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 699 bin varil artışla 9,05 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 664 bin varil azalışla 2,34 milyon varile geriledi.

- Ticari ham petrol stokları yükseldi

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 23-29 Haziran döneminde 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 417,9 milyon varile yükseldi.

Piyasa beklentisi stokların 5,2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 9,9 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 239,7 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 800 bin varil düşüş olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,2 milyon varil artış göstermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)ABD'nin Ham Petrol üretimiABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5