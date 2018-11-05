ABD'nin İran yaptırımlarının Lübnan'a etkisi

BEYRUT (AA) - NEHLA NASIRUDDİN - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a uygulayacağı yaptırımların bugün yürürlüğe girecek ikinci aşamasının Lübnan'ı ne derece etkileyeceği merak konusu.

Lübnan'ın yaptırımlardan etkileneceğini düşünen bir grup uzman buna, İran'a yakınlığıyla bilinen ve siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olan Hizbullah'ın neden olacağını ifade ederken, diğer bir grup, ülkenin yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini ileri sürüyor.

Lübnanlı analist Tony Bouloss, uygulanacak yaptırımların yapısıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu yaptırımların sadece İran'a değil, onunla ilişki içinde olan herkese yönelik olduğunu savundu.

Bouloss, Hizbullah'ın İran ve onun iktisadi sistemiyle olan açık bağlantısı nedeniyle yaptırımlardan Lübnan'ın da etkileneceğini söyledi.

Hizbullah'ın, sahip olduğu savunma mekanizması sayesinde bu yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini belirten Bouloss, ancak Hizbullah'la ekonomik ve ticari ilişkileri olan her bir kurum ve ferdin bundan etkileneceğini kaydetti.

Bouloss, yaptırımların özellikle de banka hesaplarının incelenmesi kanalıyla yürütülen uzun araştırmaların sonucunda gerçekleşecek olması nedeniyle Hizbullah'la gizli çalışmalar yürüten ve onun adına şirketlerin bile yaptırımların hedefi olacağını öne sürdü.

- Yeni kurulacak hükümete etkileri

Söz konusu yaptırımların yeni kurulacak hükümete etkileriyle ilgili de konuşan Bouloss, "Eğer Hizbullah, yurt dışıyla bağlantısı olan bir hizmet bakanlığını alacak olursa bakanlığın yurt dışında yapacağı anlaşmalar riske girer ve donörlerin bakanlığın projelerine vereceği destek durur." dedi.

Bouloss, "Söz konusu bakanın görüntüde bakan olması ve anlaşmaların bakanlık genel müdürü tarafından imzalanması" suretiyle uygulanacak bir formülle risklerden kaçınabileceklerine aksi takdirde Hizbullah mensubu bakanın, bakanlığın bu yaptırımlardan doğrudan etkilenmesine sebep olacağına işaret etti.

Bouloss, Lübnan'ın yaptırımların uygulanması konusunda şeffaf olmaya mecbur olduğunu, finansal sistemin de bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini, zira herhangi bir bankanın bu işe bulaştığı kanıtlanırsa çok büyük yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı.

- Yaptırımlar Lübnan'a doğrudan etki etmez

Ekonomi uzmanı Casim Acaka ise ABD'nin yaptırımlarının Lübnan'a ve ekonomisine doğrudan etki etmeyeceği görüşünü savundu.

Acaka, "Yaptırımların, mali transferler üzerindeki denetimin artırılması ve bazı kişilerin hareketlerine kısıtlama getirilmesi gibi dolaylı etkileri olacak." diye konuştu.

Acaka, bankacılık sisteminin de yaptırımları uygulama yükümlülüğü olduğu için hiçbir şekilde korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Bir diğer ekonomi uzmanı Gazi Vezni de ABD'nin yaptırımlarının, "Merkez Bankası'nın genelgeler çıkarması" gibi koruyucu adımlar atan Lübnan'a etkisinin sınırlı olacağını dile getirdi.

Vezni, Hizbullah'ın da yıllardır yaptığı açıklamalarda, bankacılık sektörüyle ilişkisi olmadığını, hiçbir Lübnan bankasıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olmadığını dillendirdiğini sözlerine ekledi.