İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "ABD'nin kararı haksız ve hiçbir açıdan kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ve Amerika ilişkilerinin son zamanlarda geçtiği kritik süreçte ABD'nin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararı almasını "Haksız, hiçbir açıdan doğru olmayan, kabul edilemez bir karar" olarak nitelendiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İki bakanımızı hedef alan söz konusu haksız karar, diyalog, istişare, ortak akıl üçgenindeki yapıcı zeminde sorunlara çare arama imkanını zayıflatmaktadır. Küresel ve bölgesel sorunlar, krizler kartopu gibi giderek büyürken ABD'nin Türkiye'ye yönelik müttefiklik ruhuna aykırı tutum ve kararları çözümsüzlüğe katkı yapmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Amerika'nın aldığı haksız ve yanlış karardan geri dönmesi, sağduyuya önem vermesi yapıcı bir sürecin tekrar öne çıkmasına katkı sağlayacaktır."



















