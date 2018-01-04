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"ABD'nin kararını tanımıyoruz"

- ESDER Genel Başkanı Çelikus: - "ABD'nin uydurma mahkemelerinin verdiği kararı tanımıyoruz"

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Halkbank'ın, menafi sandıklarıyla kurulmuş, esnaf ve sanatkarın destekleriyle bugüne gelmiş önemli bir banka olduğunu belirterek, "ABD'nin uydurma mahkemelerinin verdiği kararı tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, ABD'de kurulan ve Halkbank ile Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi amaçlayan kumpas davasında çıkan kararın düşündürücü olduğunu aktardı.

Halkbank'ın, Türkiye'nin menfaatini gözeten bir anlayışla bankacılık işlemleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelikus, "Yapılan sözde yargılamanın başta ABD ve FETÖ olmak üzere, Türkiye düşmanlarının olduğu kumpasın içinde olan kişilerce de ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikus, davanın bir tiyatro sahnesine dönüştüğünü belirterek, davanın Türk milleti esnaf ve sanatkarı nezdinde yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Halkbank'ın önemli bir banka olduğunun altını çizen Çelikus şunları kaydetti:

"Halkbank, menafi sandıklarıyla kurulmuş, esnaf ve sanatkarın destekleriyle bugüne gelmiş önemli bir bankamızdır. ESDER ve esnaf sanatkarımız, Türkiye'nin birikimlerine ve kazanımlarına sahip çıkacaktır. ABD'nin uydurma mahkemelerinin verdiği kararı tanımıyoruz."

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