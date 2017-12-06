ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepkiler

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kudüs'ün statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama tarihi hatadır. Bu karar yeni bir dinler arası çatışmayı getirecektir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin tepkisini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamanın hayati önem taşıdığını ve hatalı kararın telafisinin mümkün olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama tarihi hatadır. Bu karar yeni bir dinler arası çatışmayı getirecektir. Kudüs, İslam alemi bakımından kutsal bir şehir. Bu kararın bir an önce gözden geçirilmesini istiyoruz. Çünkü bu kararla bölgedeki sorunların çözümü daha da güçleşecektir. ABD ile bugüne kadar devam eden dostluğumuza ve müttefikliğimize zarar getirecektir."