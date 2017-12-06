ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ABD'nin Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Gün birlik içinde olmak günüdür. İslam alemi, bütün kırgınlıklarını bir tarafa bırakmalı ve ortak bir şekilde karara karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin tepkisini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, dünya barışına vurulmuş bir darbe olduğunu belirten Bayraktar, "Tüm Müslümanların göz bebeği olan Kudüs'e yönelik böyle bir karar, tüm İslam aleminde infiale sebep olur. Karar hemen geri alınmalı, Kudüs’ün statüsü değişmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, söz konusu kararın 1,6 milyara yakın Müslümanı yok saymak anlamına geldiğininin altını çizdi. Hiçbir Müslümanın bu karara razı olmasının beklenemeyeceğini, bunun boş bir hayal olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu karar, aynı zamanda uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını da açıkça ihlal ediyor. Bu şehrin statüsüne saldırı öncelikle Müslüman dünyasına bir saldırıdır. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi gerçeği göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır. Bir felakete yol açmadan aklıselimle düşünülmeli, karar acilen geri çekilmelidir. Dünyada yeterince sorun varken üzerine yeni sorunlar inşa etmek son derece sorumsuz bir davranıştır. Gün birlik içinde olmak günüdür. İslam alemi, bütün kırgınlıklarını bir tarafa bırakmalı ve ortak bir şekilde karara karşı durmalıdır. Bu sadece Müslüman devletlerin değil tüm Müslümanların görevidir."





















