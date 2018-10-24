ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,3 milyon varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,3 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 422,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,5 milyon varil artmıştı.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 656,5 milyon varile geriledi.



ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 4,8 milyon varil (yüzde 2,1) azalışla 229,3 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2 milyon varil azalmıştı.



- Ham petrol üretimi 41 haftada 8 kez düştü



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 63 bin varil artışla 7,68 milyon varile ulaşırken, ihracatı da günlük ortalama 398 bin varil artışla 2,18 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 26 bin varil azalışla 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 26 bin varil düşerken, diğer eyaletlerde ise değişmedi. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 41 haftada 8 kez düşüş göstermiş oldu.



EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda", ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,8 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

