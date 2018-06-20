ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,9 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 426,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,1 milyon varil azalmıştı.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 0,2 milyon varil düşüşle 660 milyon varile geriledi.



ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 240 milyon varile yükseldi.



Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 200 bin varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,3 milyon varil düşüş göstermişti.





- Ham petrol üretimi son 23 haftada 22 kez yükseldi





ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 143 bin varil artışla 8,24 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 344 bin varil artışla 2,37 milyon varile yükseldi.



Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama bin varil artışla 10,9 milyon varil oldu.

Söz konusu bin varillik artış ABD'nin Alaska eyaletinden gelirken, ülkenin diğer eyaletlerindeki toplam ham petrol üretim miktarı geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.



Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi son 23 haftada 22 kez artış göstermiş oldu.



EIA'nın Haziran 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.



Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.







- Petrol fiyatları düşüş gösterdi







ABD'nin benzin stoklarının piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermesinin ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



TSİ 18.00'de Londra Brent türü ham petrol varil fiyatı 74,89 dolara kadar geriledi.



ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 17.40'ta 65,39 dolara kadar düştü.