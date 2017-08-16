ABD'nin ticari ham petrol stokları düşüşü sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,9 daha azalarak beklenenden fazla geriledi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 11 Ağustos ile biten haftada 8,9 milyon varil (yüzde 0,8) azalarak 466,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.



Bir önceki haftada 6,5 milyon varil gerileyen stokların 3,05 milyon varil azalması bekleniyordu. ABD'nin ticari ham petrol stokları, bu sonuçla son 19 haftanın 16'sında gerilemiş oldu.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.





- Benzin stokları da geriledi





ABD'nin haftalık benzin stokları ise 11 Ağustos haftasında değişmeyerek 231,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,08 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki haftada ise 3,4 milyon varil azalmıştı.



EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 47,45 dolara gerilerken, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 kazançla 50,95 dolardan alıcı buluyor.

