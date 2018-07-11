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ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düştü

- Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 12,6 milyon varil düştü. Piyasa beklentisi stokların 4,5 milyon varil azalması yönündeydi - ABD'nin ham petrol üretimi son 26 haftada 24 kez arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düştü

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 12,6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 12,6 milyon varil (yüzde 3) azalışla 405,2 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 4,5 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,2 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 239 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,7 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,5 milyon varil azalış göstermişti.



- Ham petrol üretimi son 26 haftada 24 kez yükseldi



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,6 milyon varil düşüşle 7,4 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 309 bin varil azalışla 2 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 29 bin varil artışla 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 26 haftada 24 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Haziran 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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