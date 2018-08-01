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ABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldi

- Ülkenin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 3,8 milyon varil artış kaydetti - ABD'nin ham petrol üretimi, son 29 haftada 3'üncü kez düşüş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 408,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) düşüşle 231 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,3 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,3 milyon varil azalış göstermişti.


- Ham petrol üretimi son 29 haftada 3'üncü kez geriledi


ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 21 bin varil düşüşle 7,75 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1,37 milyon varil azalarak 1,31 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 68 bin varil azalarak 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre ülkenin Alaska eyaletinde gerilerken, diğer eyaletlerde üretim sabit kaldı. Böylece ülkenin ham petrol üretimi, son 29 haftada 3'üncü kez düşüş kaydetmiş oldu.

EIA'nın Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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