Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji bölge TÜBİTAK bölge idare mahkemeleri
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

ABD'nin yaptırım kararına tepki

- İzmir iş dünyasınca ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kınandı

ABD'nin yaptırım kararına tepki

İZMİR (AA) - İzmir iş dünyası temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadı.

17 oda, borsa, birlik ve derneğin imzasının bulunduğu, gazete ilanlarıyla da yayınlanan açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül nezdinde Türkiye'ye karşı skandal bir yaptırım kararı aldığı, bunun diplomasinin iflası olduğu belirtildi.

Bu kararla, her fırsatta hukuk ve adaletten bahseden ABD'nin söylem ve uygulamaları arasındaki derin tezatlıkların gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize karşı alınan yaptırım kararının görünen yüzünde rahip Andrew Branson'un ABD'ye iade talebi yer alırken, buzdağının görünmeyen kısmında ise ülkemiz aleyhine yeni senaryoların oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Ülkemize yönelik olumsuz bir atmosfer yaratarak yabancı yatırımcıları ülkemizden çıkmaya zorlamak isteyen ABD'nin bu planı tutmayacaktır.

ABD'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı ile ilgili almış olduğu karar gerek diplomatik teamüllere gerekse iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkisinin ruhuna aykırıdır ve kabul edilemez.

İzmir iş dünyası temsilcileri olarak, ABD yönetiminin bu hasmane kararını şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda bu karardan dönülmesini bekliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Yaptırım KararıAndrew Bransonİzmir Iş Dünyası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5