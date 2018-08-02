Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon Bursa TİCARET
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

"ABD'nin yaptırımları kabul edilebilir değil"

- TİM Başkanı İsmail Gülle: - "ABD'nin yaptırımları kabul edilebilir değil. Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir" - "Hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin 100 yıla dayanan iş birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.

ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Ancak ABD’nin bunu bahane ederek yaptırım kararları almasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak, bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz."


- "Yatırımcılarımız, ülkemizin hukukuna güvendikleri için buradalar"


İsmail Gülle, ABD ile Türkiye'nin ticari ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok ortaklığının bulunduğunu aktardı.

Gülle, "Burada yatırımı olan ABD firmaları, ABD’de yatırımları olan Türk firmaları var. 2017 yılında 20 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine ulaştık. Siyasi konular siyasetçilerin görüşmeleri sonucu çözülmelidir. Bu konuların ticareti etkilemeyeceğine inanıyoruz. Hatta iş dünyası olarak bu konularda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük 20 ülkesi arasında. Ülkemize güvenen tüm yatırımcılarımız, ülkemizin hukukuna güvendikleri için buradalar. Aynı hukuk, süren davada da bağımsız kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İsmail GülleTİMYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5