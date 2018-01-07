Abdullah Teber ödülü aldı

Erdem Erat yazıyor - Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından 7.kuruluş yıldönümüne özel 2017 Yılın En'leri ödül töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, derneği 7 yıl önce bugün 34 kişi ile kurduklarını anlattı.

Tunç, toplantı, konferans, panel ve seminer olmak üzere 6 yılda 800 civarında etkinlik yaptıklarını belirterek, ödülleri verirken Türkiye'ye ve dünyaya fayda sağlayanları öne çıkardıklarını vurguladı.

Yılın En Başarıları’nın belirlendiği ödül törenine iş dünyası, bürokrasi, eğitim, bilim ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

2017 Yılın Enleri Ödülleri’nin takdim edildiği törende, Anadolu Ajansı İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu "Özel Habercilik Ödülü" aldı.

Törende "Yılın Hukuk Adamı Ödülü" Avukat Ufuk Eraslan'a verilirken, "Dostluk Ödülü" Bütün Azerbaycan Birliği Başkanı Aqil Semedbeyli'ye verildi.

Bosna Hersek'teki katliamı anlatan bir albüm yaparak elde edilen geliri şehit ailelerine bağışlayan sanatçı Orhan Çakmak'a "Sanat Müziği Sanatçısı" ödülü sunuldu.

Eğitime Katkı Ödülü önceki dönemlerde Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanlığı yapmış olan Şaban Taçyıldız'a gitti.

"Yılın Özel Ödülü" ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a layık görüldü. Ödülü İbrahim Çağlar adına oğlu Cenap Çağlar aldı.

Törende TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu kendisine layık görülen "Girişimciliğe Katkı Ödülü"nü iş dünyasının sevilen ismi iş adamı Abdullah Teber'in almasın istedi.

Abdullah Teber, Tanrıkulu'nun yaptığı bu jeste teşekkür ederek ödülü TÜMKİAD adına aldı.

Törende Hasan Özçelik, Abdullah Işık, Okan Tanrıkulu, Eyüp Akbal, Nedim Kaya, Ahmet Yunus Tunç gibi isimlere de teşekkür plaketi verildi.









