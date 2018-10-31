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Abdulsabur Endican, TASD Başkanlığı'na yeniden seçildi

- TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican: - "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları bir an önce aşmak, ekonomimizin gücüne güç katmak, Türk ayakkabısını dünyaya daha çok tanıtmak için tüm tecrübelerimizi ortaya koyarak başta ihracat olmak üzere atılım dönemi başlatacağız"

Abdulsabur Endican, TASD Başkanlığı'na yeniden seçildi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, güven tazeledi.

TASD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçime göre, Abdulsabur Endican, yeniden TASD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

TASD Yönetim Kurulu, Endican'ın yanı sıra Hüseyin Ata, Süleyman Gürsoy, Erdal Durmaz, Yavuz Uçan, Arif Özkan, Muhammed Yahşi, Murat Çalışkan ve Osman Özalp'tan oluştu.

Seçim sonrası üyelere hitap eden Abdulsabur Endican, "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları bir an önce aşmak, ekonomimizin gücüne güç katmak, Türk ayakkabısını dünyaya daha çok tanıtmak için tüm tecrübelerimizi ortaya koyarak, başta ihracat olmak üzere atılım dönemi başlatacağız." ifadesini kullandı.

Endican, 2 yıllık yoğun çalışma sonucu üye sayısını 500'e çıkardıklarını, yeni hedeflerinin bin üyeye ulaşarak derneği tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu, böylece derneği daha şeffaf hale getirirken, seslerinin daha gür çıkmasını, taleplerinin daha hızlı yerine getirilmesini ve çözümün daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaklarını kaydetti.


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