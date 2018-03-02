ABD’ye ihracatımız yine devam eder! ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünya tarafından merakla beklenen çelik kararını ABD’li sanayicilerin baskılarına dayanamayarak son tarihi beklemeden açıkladı. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm ülkelere yüzde 25 oranında ithalat vergisi getirme kararının Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatına fazla olumsuz bir etkisi olmayacağını belirterek “Düzenleme resmi olarak imzalanmamış olmakla birlikte ABD’nin, yüzde 25’lik vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörümüzün ABD’ye ihracatı devam eder” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları uyarınca adil ticaretten yana olduklarını ve haksız yere yürürlüğe alınmaya çalışılan korumacı önlemlerin dünya ticaretini olumsuz etkilediğinin altını çizerek Trump’ın kararı ile ilgili şunları söyledi: “Elbette olmaması en doğrusu ancak illa vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesi en normalidir. Bu kararla bazı ülkelerin ABD’ye çelik ihracatı devam edeceği gibi bizim ihracatımız da devam eder.”



Namık Ekinci bu karardan en çok ABD’nin olumsuz etkileneceğini vurgulayarak, “ABD Ticaret Bakanı’nın 16 Şubat’ta Section 232 ile ilgili olarak 3 vergi seçeneğini içeren raporu basına açıklamasının ardından ABD iç piyasasındaki tüm çelik ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı. Örneğin ABD’de inşaat çeliği fiyatı 850 dolarlara kadar çıktı. Bu rakamın daha da yükselerek 900 doları aşması bekleniyor. ABD’nin Başkanı olarak Trump, yalnızca çelik sektörünün değil tüm yerli üreticilerin ve halkın menfaatlerini göz önünde tutmalıydı ancak halkının ve sanayicisinin zararına rağmen açık ara yerli çelik üreticilerinin tarafını tutmuştur. Bunun anlamı ise çelik kullanan sektörlerden, ABD’li yerli çelik üreticilerine kar transferi sağlamaktır. ABD’de çeliği hammadde olarak kullanan otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat ve bunun gibi sektörlerin müşterisi olan halk, fiyatların artmasından dolayı büyük zarar görecektir. ABD, böyle bir kararla kendi çelik sanayisine fayda sağlamayacak aksine orta vadede büyük zararlara yol açacaktır. ABD’deki yerli çelik sanayi eski teknoloji ile verimsiz çalışıyor. Ticareti dışarı kapatmak, rekabetçi olmak için çaba harcamamalarına yol açacaktır. Çalışmalarında daha da geriye gidecekler ve teknolojik yenilenmeye ayak direyecekler. Bu da çelik sanayisinin bir nevi rehavetinden kaynaklanacaktır” dedi.



ÇİB Başkanı Namık Ekinci, bu durumun şimdilik Türkiye’nin ABD’ye olan çelik ihracatına fazla bir olumsuz etkisi olmayacağını düşündüğünü vurgulayarak açıklamalarına son verdi.