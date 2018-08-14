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"ABD'ye reklam verme" kampanyası

- THY ve Türk Telekom, Türk şirketlerinin başlattığı "ABD'ye reklam verme" kampanyasına katıldı - Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün: - "(ABD'ye reklam verme kampanyası) Türk Hava Yolları olarak, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" - Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş : - "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Türk şirketlerinin başlattığı "ABD'ye reklam verme" kampanyasına Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom da katıldı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları nedeniyle Türk şirketlerinin başlattığı "ABD'ye reklam verme" kampanyasına THY ve Türk Telekom da dahil oldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(#ABDyeReklamVerme) Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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ABDyeReklamVermeTÜRK HAVA YOLLARITürk Telekom
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