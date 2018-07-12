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AB'nin büyüme tahmini düşürüldü

- AB Komisyonu'nun 2018 Yaz Ara Ekonomik Tahminler Raporu'nda AB'nin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,3'den 2,1'e indirildi

AB'nin büyüme tahmini düşürüldü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,3'den 2,1'e düşürüldü.

AB Komisyonu, 2018 Yaz Ara Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.

Buna göre, bir önceki rapora kıyasla AB için ortalama büyüme tahmini bu yıl yüzde 2,3'den yüzde 2,1'e indirilirken 2019 için ise yüzde 2 seviyesinde sabit tutuldu.

Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 2018'de 2,3'den 1,9'a, 2019'da ise 2,1'den 1,9'a indirilen raporda, Fransa'nın büyüme tahmini 2018 için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye 2019 için de 1,8'den 1,7'ye düşürüldü.

Raporda, İngiltere, İtalya, Belçika, İspanya, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 19 AB üyesi ülkenin büyüme tahminleri azaltıldı.

AB üyesi ülkeler arasında 2018'de en hızlı büyüme yüzde 5,6 ile İrlanda'da yaşanacağı, onu en yakın yüzde 5,4'le Malta, 4,6'yla Polonya'nın takip edeceği kaydedilen raporda, AB ülkeleri arasında 2018'de en yavaş yüzde 1,3'le İngiltere ve İtalya'nın büyüyeceği tahmin edildi.

- Riskler

AB için önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak belirsizlikler arasında küresel düzeydeki ticari gerilimlerin ve çatışmaların artması riski olduğuna dikkat çekilen raporda, "Öncelikle, ABD'yle olan ticari gerilimin tırmanması, güvenin daha da azalması, küresel yatırım ve ticaret akışına zarar verebilir." ifadesi yer aldı.

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinin de riskler arasında yer aldığı raporda, Avrupa dışındaki jeopolitik ve siyasi gerilimler aşağı yönlü riskler olarak sıralandı.

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