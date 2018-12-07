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AB'nin Huawei "kaygısı"

- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip: - "Huawei ve diğer Çin şirketlerinden kaygı duymamız gerekiyor"

AB'nin Huawei
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, "Huawei ve diğer Çin şirketlerinden kaygı duymamız gerekiyor." dedi.

Ansip, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, ABD'nin talebi üzerine Kanada'da tutuklanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin bilişim teknolojileri şirketleri ve üreticilerinin istihbarat birimleriyle iş birliği yaptığını anımsatan Ansip, "Huawei ve diğer Çin şirketlerinden kaygı duymamız gerekiyor." dedi.

Huawei davasıyla ilgili henüz fazla somut bilgiye sahip olmadıklarını belirten Ansip, normal insanların "şirketlerin istihbarat servislerine sistemlerini açmasından endişe duyması" gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselHuawei
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