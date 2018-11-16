Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım

AB'nin tarımsal üretimi arttı

-AB'nin tarımsal üretimi 2017 yılında yüzde 6,2 artış göstererek 432,6 milyar avro seviyesine ulaştı

AB'nin tarımsal üretimi arttı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal üretimi 2017 yılında yüzde 6,2 oranında artarak 432,6 milyar avro seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), AB'nin 2017 yılı tarımsal üretim verilerini yayınladı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkenin toplam tarımsal üretimi 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 yükselerek 432,6 milyar avroya ulaştı. Bunun yüzde 56'lık kısmı olan 244,1 milyar avrosu ara tüketim, yüzde 44'lük kısmı olan 188,5 milyar avrosu ise brüt katma değer olarak ortaya çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında 2017 yılı tarımsal üretiminde ilk sırayı Fransa aldı. Bu dönemde, Fransa 72,6 milyar avro, Almanya 56,2 milyar avro, İtalya 55,1 milyar avro, İspanya 50,6 milyar avro, İngiltere 31,8 milyar avro, Hollanda 28,9 milyar avro toplam tarımsal üretim gerçekleştirdi.

Öte yandan, Malta 100 milyon avroyla AB ülkeleri arasında en az miktarda tarım üretimi ortaya koydu. Malta'yı, 400 milyon avroyla Lüksemburg, 700 milyon avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 900 milyon avroyla Estonya izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselEurostatTarımTarımsal üretim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1