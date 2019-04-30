AB'nin yüzde 14'ü kendi işinde çalıştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, 2018 yılında vatandaşlarının yüzde 14'ü kendi işinde çalıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018 yılında kendi hesabına çalışanlara ilişkin istatistikleri yayınladı.

Buna göre, AB'de 2018 yılında 15-74 yaş aralığında kendi hesabına çalışan sayısı toplam 32,6 milyon oldu. Böylece AB'deki toplam istihdamın yüzde 14'ü kendi işini yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında kendi hesabına çalışanların oranı en yüksek Yunanistan'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde Yunanistan'da kendi işini yapanların oranı yüzde 30'u buldu. Yunanistan'ı en yakın yüzde 22 ile İtalya, yüzde 18 ile Polonya ve yüzde 17 ile Romanya izledi.

Kendi hesabına çalışanların oranı en düşük ise yüzde 8'le Lüksemburg ve Danimarka ile yüzde 9'la Almanya ve İsveç'te gerçekleşti.