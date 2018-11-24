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AB'ye tarım ataşesi atanması kararı

- Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Celep: - "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı AB nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atama kararı memnuniyet verici"

AB'ye tarım ataşesi atanması kararı
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İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin birliği ziyaretinde AB nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atama kararı alındığını açıkladığını belirterek bunun tarım ve gıda sektörleri adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamada, dün İzmir'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Birliği ziyaret ederek ihracatçılarla bir araya geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin ziyaretinde, tarım ve gıda sektörü ihracatçılarından gelen talep üzerine Avrupa Birliği nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atanması kararının da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan AB'de tarım ve gıda sektörlerinin sorunlarının takibi ve çözümü için bir temsilciye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bu amaçla daha önce taleplerde bulunduklarını aktaran Celep, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünkü ziyaretinde açıkladığı AB nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atama kararı memnuniyet verici. Bu sayede tarım sektörünün ihracat konusunda AB pazarında yaşadığı sorunların çözümü noktasında daha etkili olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Celep, Bakan Pakdemirli'nin Çin'e kanatlı eti, süt ürünleri ve balık ihracatının önünü açmak için de bu ülkedeki mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacağını da söylediğini aktardı.

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