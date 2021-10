Accor'a başkan yardımcısı oldu

Accor Grubu Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine Uğur Talayhan getirildi. Avrupa’nın en önde gelen otel zinciri Accor Grubu’nun Türkiye’deki Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine 11 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Uğur Talayhan getirildi. Uğur Talayhan, yeni görevinde Türkiye’deki tüm Accor markalarından sorumlu olacak ve IMEAT COO’su Sami Nasser’e raporlama yapmaya devam edecek.

Otelcilik sektöründe 30 yıllık tecrübesi ile, alanında deneyimli Uğur Talayhan’ın, yöneticilik kariyeri genç yaşlarda şekillendi. Başarı dolu hikayesi; 17 yaşında, 5 yıldızlı bir otelde, stajını ve gönül verdiği şefliğe adım atmasıyla başladı.

Sektörde uluslararası bir bakış açısı edinmek ve yeni tecrübeler kazanmak için Londra’ya giderek, orada tanınmış ve yetenekli şefler ile çalışma şansı oldu. 27 yaşında Executive Şef olduktan sonra başarıları sayesinde kısa sürede Yiyecek & İçecek Müdürü pozisyonuna yükseldi.

Talayhan; Londra, Portekiz, Dubai ve Çin’de, Sheraton, Westin, Luxury Collection, Le Royal Meridien ve St. Regis markalarında çalıştıktan sonra FRHI Ailesine 2014 yılında Raffles Hainan’ın Genel Müdürü olarak katıldı. 2016 da Accor’un FRHI‘i bünyesine katması ile birlikte Accor ailesi ile tanışma fırsatı yakaladı.

Kariyerini Türkiye’de sürdürmek için 2017 yılında hikayesinin başladığı yere, İstanbul’a geri döndü. Dünya çapında edindiği otelcilik tecrübesini Türkiye’ye dönerek Accor Hotel grubunda değerlendirmek üzere, Türkiye Lüks Markalar, Bölge Başkan Yardımcısı ve Swissôtel The Bosphorus, Istanbul Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek kariyerine devam etti. Alanında dünya çapında yaptığı girişimler ve başarılarıyla Türkiye’de ilklere imza attı.

Uğur Talayhan, Accor Türkiye’yi limitsiz bir şekilde misafir ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, yeniliklere devam edip en üst düzeyde performans göstererek iş ortaklarının güveni ve saygıları doğrultusunda başarılara taşımaya devam edecek.

