ACE of MICE ödülleri sahiplerini buluyor

İSTANBUL (AA) - Toplantı, gezi, kongre ve sergi sektörlerinin tüm oyuncularını bir araya getiren ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonda sahiplerini bulacak.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, etkinliğin jüri değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, kısa ismi MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) olan turizm çeşidinin son yıllarda daha fazla ön plana çıktığını söyledi.

Bu yıl "ACE of MICE Awards" adıyla ödül töreninin altıncısını gerçekleştireceklerini bildiren Ataman, etkinlikle Türk kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.





- "Turizm gelirlerinin yüzde 40'ı MICE sektöründen"





Volkan Ataman, Türkiye'de tatil turizminin nisan ayında başlayıp ekimde sona erdiğini, sezon dışı dönemde tesislerin kapandığını, otellerin düşük doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsattı.

Türkiye turizm gelirinin yüzde 40'ının MICE sektöründen kazanıldığının tahmin edildiğini belirten Ataman, kongre turizmi için Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin, üst düzey gelir ve eğitim seviyesine sahip olduğunu, normal turistin üç katı harcama yaptıklarını vurguladı.

Ataman, Türkiye'nin sektörde Hindistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Malezya ve Güney Kore gibi ülkelerin organizasyonlarına ev sahipliği yapabileceğini aktardı.

Türkiye'nin sektörde diğer rakiplerine göre fiyat avantajı olduğuna dikkati çeken Ataman, dünya çapındaki kongre, toplantı ve etkinlik organizasyonlarının yıllardır Viyana, Barselona ve Paris gibi yerlerde yapıldığını, Türkiye'de ise İstanbul, Antalya ve İzmir'in ön plana çıktığı ifade etti.





- "Sektöre özel yasa çıkmalı"





Turizm Medya Grubu Başkanı Ataman, sektörün turizmden ayrı olarak tanımlanması gerektiğini, mevcut seyahat acenteleri ve turizm yasasının sektörün ihtiyaçların karşılayamadığını anlattı.

Sektörün öneminin arttığını vurgulayan Ataman, "Sektöre özel yasa çıkmalı. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi bu sektörün de kriterlerini ortaya koyan bir oluşum kurulabilir. Bu sektörde de denetim olmalı. Ciddi bir planlama yaparak gelecekte Türkiye'yi kongre ve etkinlik merkezi yapmayı planlıyoruz. Türkiye, dünya çapında kongre ve etkinlikleri yapacak kapasiteye sahip." diye konuştu.





- ACE of MICE Awards





Turizm Medya Grubu (TMG) organizasyonunda altıncısı gerçekleştirilecek ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, toplantı yönetim firmaları, servis sağlayıcılar ve proje uygulamaları olmak üzere 3 ana başlık, 18 ayrı dalda değerlendirilecek. Başvuruları 2 Ekim-20 Kasım 2017 tarihlerinde "www.miceodulleri.com" web sitesi üzerinden yapılan MICE Ödülleri’ne sadece belirlenen kriterlere uygun olan başvurular kabul edildi.

Beş yıldır devam eden organizasyonda, bu zamana kadar 930 firma başvuru yaptı, bunlardan 148'ine ödül verildi, 2018 yılında ise gerçekleşecek yeniliklerle birlikte 64 sponsor firma desteğiyle jüri ve finalist toplantısıyla ödül töreni düzenlenecek. MICE sektöründen bin 500 kişi ödül gecesinde ağırlanacak.

21-23 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines"ta katılımcı firmaların stantları, ACE of MICE Awards jüri üyeleri ve etkinliğin mobil uygulama kullanıcıları tarafından oylanacak. Jüri üyelerinin 23 Şubat'ta yapacakları değerlendirmede en çok oyu alan firma, kategori birincisi olacak.