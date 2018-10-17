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Acele kamulaştırma kararı

- Karayolları Genel Müdürlüğünce, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Acele kamulaştırma kararı
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ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak alanların güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları da yer aldı.

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KamulaştırmaKarayolları Genel MüdürlüğüKuzey Marmara Otoyolu ProjesiResmi Gazete
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