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Acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Demiryolu projeleri kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ile Samsun'un Tekkeköy ilçelerindeki bazı taşınmazlar TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları Resmi...

Acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Demiryolu projeleri kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ile Samsun'un Tekkeköy ilçelerindeki bazı taşınmazlar TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aliağa-Çandarlı-Bergama Arası Yeni Demiryolu Projesi kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ilçelerinde, Gelemen ve Tekkeköy lojistik merkezleri arasında demiryolu bağlantısı yapımına ilişkin proje çerçevesinde de Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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