Acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da 3 ve Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın mülkiyet şeklinde, Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın da irtifak hakkı kurularak "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.