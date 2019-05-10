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Acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ve Çayeli-Kaptanpaşa il yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,...

Acele kamulaştırma kararları
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ANKARA (AA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ve Çayeli-Kaptanpaşa il yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yerköy-Sivas Etabı Sivas Şehir Geçişi kesimi kapsamında Merkez ilçesindeki 5 mahallede bulunan bazı taşınmazların ve üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Çayeli-Kaptanpaşa il yolu projesi kapsamında Rize'nin Çayeli ilçesindeki Seslidere, Buzlupınar, Yeşiltepe ve Kaptanpaşa köylerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, uçuş güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Gazipaşa Havalimanı pist uzunluğunun artırılması amacıyla bazı taşınmazların Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı.

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