Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yukarı Afrin (Kilis) İçmesuyu Projesi (GAP) kapsamındaki Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bir diğer karara göre de DSİ tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.