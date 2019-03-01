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Acıbadem Sağlık Grubu'nun yeni genel müdürü Tahsin Güney oldu

- 4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile faaliyetlerini sürdüren Acıbadem Sağlık Grubu'nda Genel Müdürlük görevine Tahsin Güney atandı

Acıbadem Sağlık Grubu'nun yeni genel müdürü Tahsin Güney oldu
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İSTANBUL (AA) - Acıbadem Sağlık Grubu'nda Genel Müdürlük görevine Tahsin Güney getirildi.

Acıbadem'den yapılan açıklamaya göre, 4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile faaliyetlerini sürdüren grubun yeni genel müdürü Güney oldu.

Acıbadem ailesine 2008'de katılan ve farklı pozisyonlarda çalışan Güney, son 5 yıldır genel müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Açıklamada, Tahsin Güney'in genel müdürlüğe getirilmesine ilişkin görüşleri yer alan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Uzun yıllar grubumuzda önemli görevlerde bulunan Tahsin Güney'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, kendisi Acıbadem Sağlık Grubu'nun büyüme ve gelişmesinde önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.


- Tahsin Güney kimdir?


ODTÜ'de 1989'da Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Güney, yüksek lisans eğitimini 1999'da Londra City University Matematik Okulu'nda Aktüeryal Bilimler ve İstatistik Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal Sigortalar Kurumu'nda 1990-2000 yıllarında müfettiş olarak çalışan Güney, 2000-2005 yıllarında aynı kurumda Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Sosyal güvenlik reform hazırlıkları ve uygulama çalışmaları ile emeklilik sistemi, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik kurumunun yeniden yapılandırılmasında görev aldı. Güney, 2005-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine 2008'de Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Güney, 2013'te Bölgesel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı oldu.


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