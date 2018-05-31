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Acil bakanlar kurulu kararı bekleniyor

Piyasada asgari ücret teşviği sıkıntısı yaşanıyor. Binlerce işveren mağduriyet yaşıyor. Hata sistemden kaynaklandı. Sitem düzelince primi eksik yatıran işveren yeniden borçlu çıktı

Acil bakanlar kurulu kararı bekleniyor

Bakanlar Kurulu kararı çıkmayınca ortaya büyük bir boşluk çıktı. İşverenlere çalıştırdıkları sigortalı başına son iki yıldır verilen 100 liralık asgari ücret desteği geçen Aralık ayında son bulmuştu.
Ancak daha sonra 29 Mart 2018'de çıkarılan yasayla teşvikin bu yıl Eylül ayına kadar devamına karar verilmişti. Karar Mart ayında çıktığı için Ocak ve Şubat aylarındaki alacakların da işverene yansıtılacağı açıklanmıştı.
Ancak yasa çıkmasına rağmen henüz bakanlar kurulu kararı çıkmadığı için sistem uygulamaya giremedi. Fakat SGK geçen hafta sonu güncelleme yaparken yüzbinlerce işvereni ilgilendiren sehven kritik bir hataya imza atarak yanlışlıkla 100  liralık teşvikleri girdi ve işverenlerin ekranına aktardı. Bunu ekranında gören binlerce işverenler de primini indirimli olarak ödedi. 
SGK bu yanlışlığı görerek geçen pazartesi günü öğle saatlerinde sistemi tekrar kapattı ve sonra eski haline getirdi. Ancak eksik ödeme yapan vatandaşlara doğal olarak yeniden borç çıktı. Ortalıkta büyük bir bilinmezlik yaşanıyor. Bu yüzden en kısa zamanda hükümetin olaya el koyması bekleniyor.
 
 
 
 
 

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