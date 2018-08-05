"Açlık sorununu çözmek için israf önlenmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğini belirterek, açlık sorununu çözmenin yolunun israfı önlemekten geçtiğine dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 7,7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun, 2050'ye kadar 9,8 milyara yükselmesinin beklendiğini belirterek, küresel düzeyde tarımın kişi başına 4 bin 600 kalorilik üretim yaptığını vurguladı.

Bunun dünya nüfusunu doyurmaya rahatlıkla yeteceğini ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 815 milyon insanın açlık çektiğini, bunlardan 124 milyonunun ise açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkati çeken Bayraktar, üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini, üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sının sofraya ulaşmadığını belirtti.

Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini bildiren Bayraktar, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğinin altını çizdi.

Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC) raporuna göre, ABD'de her yıl üretilen gıdanın yüzde 40'ının, meyve ve sebzenin yüzde 52'sinin, deniz ürünlerinin yüzde 50'sinin, tahıl ürünlerinin yüzde 38'inin, et ürünlerinin yüzde 22'sinin atıldığını aktaran Bayraktar, diğer gelişmiş ülkelerin de ABD'den farkının olmadığını kaydetti.

Araştırmalara göre gıda israfının yüzde 42'sinin evlerde meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, açlık sorununu çözmenin yolunun israfı önlemekten geçtiğini ifade etti.

İsrafla mücadelenin tarladan başlaması, kayıpların önlenmesi bakımından yapılacak eğitim faaliyetleriyle üreticilerin yetiştirme tekniklerinin yanı sıra hasat teknikleri konusunda da bilgilendirilmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz üretim sırasında yanlış uygulamalar yapmamalı, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda dikkatli davranmalıdır. Ürün olgunlaşmadan önce veya aşırı olgunlaşmış şekilde toplamamalı, bahçede uygun meyve ve sebze toplama kapları bulundurmalı, ürün güneşten korunmalı ve paketleme tesislerine teslimde veya pazara taşımada gecikilmemelidir. Hasat edilen ürünler uygun şekilde paketlenmeli, taşınmalı ve depolanmalıdır. Bu amaçla soğuk hava depolarının sayısı ve kapasitesi yükseltilmeli ve bu tesislere verilen destekler artırılarak devam etmelidir."

Bayraktar, israfı önleme konusunda tüketicinin de yapması gerekenler olduğunu vurgulayarak, tüketicilerden ürünü, kayba ve israfa uğratmayacak miktarda ihtiyacı kadar satın almasını istedi.

İsraf konusunun dünyanın sorunu olduğunu, 7'den 70'e herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi ve sorumluluk içinde hareket etmesinin sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, halkı bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanması ve israf konusunun medyada geniş ölçekte yer almasının toplumsal bilinç sağlanması için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.