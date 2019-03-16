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Ada Yolcu Trenleri yeniden seferde

- TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü: "Ada Yolcu Treni, bugün yeniden Adapazarı'ndan hareket etti" - "Adapazarı-Pendik arasını yaklaşık 1 saat 50 dakikada tamamlayan Ada Yolcu Treni, Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, Büyükderbent, Köseköy, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarında duruyor"

Ada Yolcu Trenleri yeniden seferde
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ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen Ada Yolcu Trenleri yeniden seferlerine başladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ada Yolcu Treni güzergahında yapılan çalışmalar tamamlandı.
Daha önce Mithatpaşa-Pendik hattında hizmet veren trenlere yeni güzergahlar eklenerek, bugün ilk sefer Adapazarı'ndan gerçekleştirildi. Pendik ve Gebze istasyonlarında Marmaray ile entegre olan Ada Yolcu Treni, Adapazarı'ndan ilk seferine 05.45'te, Pendik'ten 08.05'te başladı. Trenler, seferlerini 1 saat 50 dakikada tamamladı.
Ada Yolcu Trenleri, Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, Büyükderbent, Köseköy, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarında duruyor.
Toplam 320 kişi taşıyabilen trenler, 4 adet 80 kişilik pulman tipi vagonlarla hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCDD Taşımacılık Genel MüdürlüğüAda Yolcu Trenleri
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