Adana 12. Kent, Isıtma Soğutma ve İnşaat Fuarı'nın ardından

ADANA (AA) - Adana'da 15-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Kent, Isıtma Soğutma ve İnşaat Fuarı'nı 41 bin 356 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan açıklamada, fuara Türkiye'nin dört bir tarafından 121 firmanın katıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, bu yıl fuara gelen ziyaretçilerin sayısının geçen yıla göre arttığını ve 41 bin 356 kişi olduğunu ifade etti.

Fuarı uluslararası bir organizasyon haline getirmek için çalışacaklarını belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak fuarımızı uluslararası seviyeye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Fuar, 121 katılımcı firmayı bir araya getirdi. Yaklaşık 6 bin metrekarede açılan fuar, izolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma temsilcisini ağırladı.Yabancı alım heyetlerinde yüzde 100'lük bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl 80 kişilik bir alım heyeti ağırlarken bu yıl 159 kişilik heyeti ağırladık. Fuara, İsrail, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Ürdün, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Kıbrıs ve İran'dan alım heyetleri katıldı."



