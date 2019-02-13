Adana 13. İnşaat Fuarı açıldı

ADANA (AA) - Adana yapı, inşaat teknolojileriyle ısıtma, soğutma, tesisat ve yalıtım gibi pek çok alanda firmanın yer aldığı Adana 13. İnşaat Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, geçen yıl 41 bin 356 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da Çukurova'nın önemli inşaat firmalarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir noktasından katılımcılarla kapılarını açtığını söyledi.

Son 16 yılda Türk müteahhitlik firmalarının, dünya çapında önemli projelere imza atmasıyla inşaat sektörünün ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüştüğünü ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"2018 yılının ikinci yarısında dış kaynaklı ekonomik sıkıntılar, inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. TÜİK verilerine göre, 2018 yılında ülkemizde toplam 1 milyon 375 bin 398 konut satışı gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Adana'da gerçekleşen konut satışı ise 30 bin 638'dir. Konut satışında bir önceki yıla oranla yaşanan kısmi düşüşe rağmen, devletimizin sektördeki sıkıntıların aşılması noktasında attığı adımlar, 2019 yılına umutla bakmamızı sağlamaktadır. Ayrıca her alanda ekonomik dengelerin oturmaya başlaması, ekonomik göstergelerin yukarı yönlü ivme kazanması, piyasada yeniden güven ve istikrar ortamının oluşmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde inşaat sektörü hızla eski günlerine dönecektir."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Adana'da, Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından birinin açılışını yaparak 2019 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Alagöz, bu yıl kitap ve inşaat fuarlarının ardından mobilya, gıda, tarım, evlilik ve kozmetik fuarlarının açılışının yapılacağını aktardı.

İnşaat Fuarı'na sadece yurt içinden değil, dışından da çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Alagöz, "Irak, Umman, Azerbaycan, Gürcistan, Tataristan, KKTC'den alım heyetlerinin fuarı ziyaretleri sayesinde önemli iş bağlantılarına da ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapıldı.

- Andrev Karlov anısına fotoğraf sergisi

Vali Demirtaş ve beraberindekiler, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, anısına fuar alanında düzenlenen "Tataristan Düşleri" adlı serginin açılışını da gerçekleştirdi.

Lütfi Küpeli'nin çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Karlov'un eşi Marina Karlov da katıldı.

Fuar, 17 Şubat tarihine kadar açık kalacak.