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Adana bu zirveye kilitlendi

Adana bu etkinliğe kilitlendi. Ekonomiye ilişkin çok önemli isimlerin katılacağı 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi,'ne büyük bir katılım bekleniyor. Zirvede gazeteci Celal Toprak'ın yöneteceği ve TÜRKONFED Başkanlarının katılacağı oturumun büyük ilgi görmesi bekleniyor...

Adana bu zirveye kilitlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında  “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” ana teması ve   Hayalimizdeki Türkiye mottosu ile   2-3 Aralık 2022 tarihlerinde   Adana’da gerçekleştiriliyor.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun        (ÇUKUROVASİFED) desteği,  Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin  (ADSİAD) ev sahipliğinde  TÜRKONFED’in en büyük iş dünyası buluşması olan   Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin   24’üncüsü, “ Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” ekseninde   3D vizyonu odağında gerçekleştirecek.

Zirvede gazeteci Celal Toprak'ın yöneteceği ve TÜRKONFED Başkanlarının katılacağı oturumun büyük ilgi görmesi bekleniyor...

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Anahtar Kelimeler:
24. Girişim Ve İş Dünyası ZirvesiTÜRKONFEDCelal ToprakAdana
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