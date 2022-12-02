Adana bu zirveye kilitlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” ana teması ve Hayalimizdeki Türkiye mottosu ile 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştiriliyor.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde TÜRKONFED’in en büyük iş dünyası buluşması olan Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 24’üncüsü, “ Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” ekseninde 3D vizyonu odağında gerçekleştirecek.

Zirvede gazeteci Celal Toprak'ın yöneteceği ve TÜRKONFED Başkanlarının katılacağı oturumun büyük ilgi görmesi bekleniyor...