Adana, ekonomisini büyütmeyi hedefliyor

ADANA (AA) - Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, kentin 2023 ve sonrasında tarımda, sanayide, ticarette ve hizmetler sektöründe Türkiye'nin ilk 3, Avrasya'nın ilk 10 gelişmiş kenti arasında olmasının hedeflendiğini bildirdi.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'nın üretimini yaptığı yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası pazarlardaki ihracat rekabetini hızla artırdığını kaydetti.

Bölgesinde üretilen tarım ve sanayi ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırabilecek hava, deniz, kara ve demiryolu ağlarına sahip olan Adana'nın, Yumurtalık, Mersin ve İskenderun limanları ile dünyanın dört bir yanına denizyolu ile ulaştığını ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Hizmete açıldığında 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çukurova'nın havayolu trafiğini İstanbul'dan sonra Türkiye'nin 2. ana üssü haline getirecektir. Adana, 2000 yıllık bir ticaret merkezi olmanın verdiği tarihsel birikim ve altyapıyla, sanayi üretiminde Türkiye'nin ve bölgenin ilk sanayileşen kenti olması özellikleriyle tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkenin ve bölgenin lider kenti olacaktır. Adana, 2023 ve ötesinde tarımda, sanayide, ticarette ve hizmetler sektöründe Türkiye'nin ilk 3, Avrasya'nın ilk 10 gelişmiş kenti arasında olmayı hedefliyor."

Menevşe, yaşanılan bazı sıkıntılara rağmen 2014 ve 2015 yıllarında 14, 2016’da ise 13 Adanalı firmanın Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasına girmeyi başardığını kaydetti.

Odalarının, 28 bine yakın üyesine daha iyi hizmet verebilmenin yanında, yeni pazarlar yaratılmasına katkı sağlayarak onları ihracata yönlendirmek istediklerini vurgulayan Menevşe, kentin üretimini, uluslararası platformlarda tanıtmak ve ihracat rakamlarına yansıtmak amacıyla geçen yıllarda başlattıkları ihracat atağını gelecek dönemde de genişleterek sürdüreceklerini belirtti.

Menevşe, hükümetin son yıllarda teşvik ve yatırımlarda Adana'ya önemli miktarlarda kaynak aktarımında bulunduğunu, bu yöndeki desteklerle kentin teşvik ve yatırımlarda iller arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi.