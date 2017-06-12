Adana Havalimanı 5 ayda 2 milyon 228 bin yolcuyu ağırladı

ADANA (AA) - Adana Havalimanında, 2017'nin ilk 5 ayında 2 milyon 228 bin 240 yolcu hizmet alırken, toplam uçak trafiği 18 bin 795'e ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında Adana Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 414 bin 907, dış hat yolcu trafiği 46 bin 895, toplamda ise 461 bin 802 oldu.

Mayısta, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 88, dış hatlar uçak trafiği ise 365 olurken, toplam uçak trafiği 3 bin 453’e ulaştı, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük ise 3 bin 751 ton olarak gerçekleşti.

Adana Havalimanı'ndan, 2017'nin ilk 5 ayında ise 2 milyon 228 bin 240 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 18 bin 795’e, yük trafiği ise 18 bin 65 tona ulaştı.