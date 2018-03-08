Adana şalgamı Londra'da tanıtılacak

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Ticaret Odası iş birliğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da şalgam tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, 26-29 Nisan tarihlerinde Londra'da düzenlenecek "Şalgam Tanıtım Günleri" ile ilgili üretici firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana şalgamının artık kent dışında Türkiye'nin dört bir yanında tüketildiğini belirtti.

Şalgamın dünyaya tanıtılacak olmasının gurur kaynağı olduğunu ifade eden Sözlü, Adana şalgamının hak ettiği değeri bulacağını dile getirdi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe de böyle bir etkinliğin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, tanıtım kapsamında kentten gidecek şalgam üreticilerinin Londra'da marketler zincirinin sahipleriyle bir araya gelerek ticari bağlarını güçlendireceği aktarıldı.

Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda Adana şalgamını tanıtmak için stantların yer alacağı belirtilen açıklamada, bu yıl 90. Oscar Ödül Töreni'nde yer alan Adana kebabının ardından şalgamın da tanıtımının önemsendiği kaydedildi.