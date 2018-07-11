ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Kg En düşük En yüksek Buğday Kg 0,92 1,05 Buğday kepeği Kg 0,85 0,85 Mısır sılajı Kg 3,00 7,00 Kiraz Kg 0,15 0,18 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,20 8,25

