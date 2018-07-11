ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Kg En düşük En yüksek Buğday Kg 0,92 1,05 Buğday kepeği Kg 0,85 0,85 Mısır sılajı Kg 3,00 7,00 Kiraz Kg 0,15 0,18 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,20 8,25
Adana Ticaret Borsası
- Buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan işlem gördü
11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:39
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.