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Adana Ticaret Borsası

- Buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Kg En düşük En yüksek Buğday Kg 0,92 1,05 Buğday kepeği Kg 0,85 0,85 Mısır sılajı Kg 3,00 7,00 Kiraz Kg 0,15 0,18 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,20 8,25

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Adana Ticaret Borsası
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