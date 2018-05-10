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Adana Ticaret Odasında Menevşe yeniden başkan

- ATO'nun 1 Nisan'da başlayan ve itirazlar sonucu bir bölümü iptal edilen seçim süreci tamamlandı - Atila Menevşe yeniden yönetim kurulu başkanı oldu - ATO Başkanı Menevşe: - "Bundan sonraki birinci önceliğimiz, gerek Adana gerekse Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kurtulmasına yönelik projelerle çözüm üretmektir"

Adana Ticaret Odasında Menevşe yeniden başkan
ADANA (AA) - Adana Ticaret Odasının (ATO) tekrarlanan seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Atila Menevşe yeniden seçildi.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan'da başlayan ve itirazlar sonucu bir bölümü iptal edilen seçim süreci, hizmet binasında yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı, meclis başkanlık divanı ve meclis başkanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu seçimleriyle tekrarlandı.
Yönetim kurulu başkanlığı seçiminde, Atila Menevşe'nin listesi 68, Mehmet Şahbaz'ın listesi ise 39 oy aldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Menevşe'nin yönetim kurulu, Yücel Bayram, Ömer Küpeli, Zübeyt Şendur, Mehmet Balıkçı, Hüseyin Alıravcı, Muzaffer Emin Yumuşak, Kenan Fitik, Fatih İspir, Hasan Karaca ve İlhan Pehlivan'dan oluştu.

Meclis başkanlık divanı ve meclis başkanlığı seçiminde ise İsmail Acı ile Tarkan Kulak'ın listeleri yarıştı. İsmail Acı, 67 oyla Meclis Başkanlığı görevine getirildi.
Disiplin kurulu ve TOBB delege seçimleri de gerçekleştirilerek ATO'daki seçimler tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Atila Menevşe, sürecin itirazlarla uzamasına karşın iş dünyasına yakışır şekilde tamamlanmasının sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu seçimin kazananı da kaybedeni de yoktur. Bundan sonraki birinci önceliğimiz, gerek Adana gerekse Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kurtulmasına yönelik projelerle çözüm üretmektir. Çalışmalarını sürdürdüğümüz Tarım Organize Sanayi Bölgesi, ayakkabı, tekstil, gıda ve diğer sanayi sitelerinin kurulması, Moda Tasarım Merkezi, ihracat hamlesi ve hizmet binasının en kısa sürede yapımına başlanması gibi birbirinden önemli projelerimizi en kısa sürede hayata geçirebilmek için odamızın tüm organlarıyla tek vücut olacağız."
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