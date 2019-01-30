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Adana ve Hatay için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik...

Adana ve Hatay için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AdanaHatayKuvvetli Yağış UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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