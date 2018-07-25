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Adana ve Osmaniye için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Adana'nın ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Adana'nın ve Osmaniye'nin (Seyhan, Karaisalı, İmamoğlu,...

Adana ve Osmaniye için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Adana'nın ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Adana'nın ve Osmaniye'nin (Seyhan, Karaisalı, İmamoğlu, Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Kadirli, Sumbas) kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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AdanaGök Gürültülü Sağanak YağışMeteoroloji Genel MüdürlüğüOsmaniye
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