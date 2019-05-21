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Adana’da buğday hasadı sürüyor

Kentte bu yıl 1 milyon 530 bin dönüm alana ekilen buğdayda yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana’da buğday hasadı sürüyor
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Adana'da bu yıl 1 milyon 530 bin dönüm alandan yaklaşık 700 bin ton rekolte beklenen buğdayın hasadı sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’nde hasat yapılan buğday tarlasını ziyaret etti, üreticiden bilgi aldı.

Tekin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayın ülke için stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ilk buğday hasadının Adana'da yapıldığını vurgulayan Tekin, kıraç araziler dışında dönüm başında 550-750 kilogram rekolte beklediklerini ifade etti.

Bu yılki fiyatların çiftçiyi memnun edebilecek seviyede olduğunu dile getiren Tekin, "Buğdayın ton fiyatı ortalama bin 350 lira. Bakanlığımız mazot ve gübre destekleri hariç bir ton buğdayda 100 lira destek verecek. Bu da üreticimiz için ciddi bir rakam, iyi bir destek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatını hasattan önce açıklaması da piyasayı olumlu etkiledi." ifadesini kullandı.

Üretici İsmail Gökçedağ da bin dönüm tarlası olduğunu, yarısında buğday ekimi yaptığını belirterek verimden memnun olduğunu kaydetti.

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