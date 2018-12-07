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Adana'da "Dijital Anadolu Projesi" toplantısı düzenlenecek

ADANA (AA) - Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen "Dijital Anadolu...

Adana'da
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ADANA (AA) - Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen "Dijital Anadolu Projesi"nin bu yılki kapanış toplantısının 13 Aralık'ta Adana'da düzenleneceği bildirildi.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, 2018'de Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen proje toplantılarının sonuncusu, 13 Aralık'ta KOBİ'lerin katılımıyla Adana'da gerçekleştirilecek.

Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ'lerin, "Sanayi 4.0"a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirleyebilmek hedefiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenecek toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ve ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

TÜRKONFED Baş Ekonomisti Pelin Yenigün Dilek'in Dijital Anadolu 2 Raporu’nun sonuçlarını aktaracağı toplantıda, "Kurumların Dönüşümü", "Bulut Bilişim", "Teknolojik Dönüşüm" ve "Karekodlu Çek: Alacak Riski Yönetiminde Yeni Dönem" başlığı altında konuşmalar yapılacak.

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"Dijital Anadolu Projesi"AdanaToplantıTÜRKONFED
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