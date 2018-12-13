ADANA (AA) - Adana'da, evlilik hazırlığı yapan çiftler için "EV'leniyoruz, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, fuarın, modern yaşamın beraberinde getirdiği profesyonel evlilik organizasyonları ile düğün sürecinde ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri tek çatı altında topladığını söyledi.

Fuarda evlilik hazırlıklarının yanı sıra konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, beyaz eşya, ev elektroniği gibi geniş bir yelpazede ürünlerin görücüye çıktığını aktaran Demirtaş, "Malumunuz olduğu üzere bu yıl bu fuarla birlikte kozmetik ve kişisel bakım fuarı da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bu fuarda çıkması da sektörün trendlerinin vitrinde yerini alması bakımından fevkalade önem taşımaktadır." dedi.

Demirtaş, fuarın şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına, ilgili sektörlerin büyümesi ve istihdamın artması hususlarında da olumlu etkilerinin olacağını düşündüğünü dile getirdi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarın bölgenin sosyal hayatına ciddi canlılık kazandıran bir etkinlik olduğunu belirtti.

Alagöz, fuarda geçen yıla göre katılımcı firma sayısında yüzde 10 artış olduğunu kaydetti.

- Fuar alanında nikah

Fuarın açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından 80 yaşındaki Turgut Doğan ile 48 yaşındaki Rukiye Okutan çiftinin nikahı kıyıldı. Vali Demirtaş da nikah şahitliği yaptı.

16 Aralık'a kadar gezilebilecek fuarda mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, beyaz eşya, ev elektroniği, düğün organizasyonu, saç ve cilt bakım ile kozmetik ürünleri yer alıyor.