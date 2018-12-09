Adana'da narenciye hasadı yüz güldürüyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da narenciye üretiminin geçen yıla göre yüzde 22 artışla 1 milyon 650 bin tona ulaşması bekleniyor.

Adana'da 470 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal, mandalina, limon ve greyfurtta hasat devam ediyor.

Geçen yıl 454 bin dekar alanda 1 milyon 355 bin tona yakın üretim yapılan narenciye ürünlerinde, bu yıl rekoltenin yüzde 22 artışla 1 milyon 650 bin tona çıkması bekleniyor.

Narenciye üretimi, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürüyor.



Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, kentte havanın sıcak seyretmesi nedeniyle greyfurt dışındaki narenciye ürünlerinde üretimin arttığını söyledi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının önemli bölümünün bölgeden karşılanmasının yanı ihracat da yapıldığını anlatan Doğan, "Narenciye bizim için çok değerli bir ürün. Çünkü tahıl ürünlerinde dışa bağımlıyız. Narenciyeyi yurt dışına gönderdiğimiz için ülkemize sürekli döviz giriyor. Bu yüzden narenciyenin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda Adana'da her geçen gün narenciye üretimi artıyor. Narenciye ekimi için çok fazla fidan siparişi verildi, fidan bile yetmiyor." diye konuştu.

- Üretimde artış

Doğan, hasadın tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, "Türkiye'de 1 milyon 550 bin dönüm ekim alanı var. Bu yıl yaklaşık 5 milyon 400 bin ton narenciye üretimi gerçekleşecek. Adana'da da 470 bin dönüm alanda narenciye üretimi yapılıyor. Kentte bu sezon 1 milyon 650 bin ton narenciye üretimi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Portakal ve mandalina üreticisi İbrahim Paksoy da verimden memnun olduklarını dile getirerek, narenciyenin yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.

Geçen seneye göre verimin daha fazla olduğuna dikkati çeken Paksoy, "Bu sezon portakal ve mandalina üretimi geçen seneye göre daha fazla. Meyve bolluğu yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu etti." dedi.

Adana'da narenciyede 2017-2018 üretim rakamları şöyle:

Ürün 2017 yılı üretimi (ton) 2018 yılı üretimi (ton) Portakal 407.178 475.000 (tahmini) Mandalina 526.468 630.000 (tahmini) Limon 216.032 405.000 (tahmini) Greyfurt 204 393 140.000 (tahmini)